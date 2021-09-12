فيفي عبده متهمة بنشر الفسق والفجور بعد رقصها بمنشفة فقط!

دائمًا ما تُمتِّع الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها بوصلات رقص استعراضية عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتمد إطلالات متعددة بألوان مختلفة تتسم بعضها بالجرأة، إلَّا أنها تعدَّت الحدود هذه المرة بظهورها الأخير.

شاركت فيفي عبده متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أثناء رقصها على أنغام أغنية "العوازل ياما قالوا" بصوت مدحت صالح، لكن ما أثار غضب متابعيها وتحديدًا المحامي المصري أشرف فرحات ليس رقصها وتمايلها على أتغام الموسيقى بل المنشفة الزرقاء التي سترت جسدها فقط.

واتهم أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، الفنانة بنشر الفسق والفجور، حيث تقدَّم ببلاغ للنائي العام المستشار حمادة الصاوي.

وأكد المحامي في البلاغ أن الفيديو يتنافى مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، ويعتبر جريمة يحاسب عليها القانون طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وجاء في نص المادة 25 أنه كل من اعتدى على القيم الأسرية والمبادء سيتم معاقبته.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء غضبهم من تصرفات النجمة، فكتبت إحداهن منتقدة: " خلصت هدومك يعني".

وكتب آخر: " يا ولية إعملي ل أخرتك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخة واللي زيك".

وعلَّقت إحداهن ساخرة: " يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش بس لحقتي تلبسي اكسسورارت وتحطي ميكاب".

وكتب آخر: " مالك ياحجه هي الحاله بتزيد عندك بالمراهقه راحت عليكي ياحجه توبي إلي الله".

ويجدر الإشارة إلى أن فيفي عبده ابتعد فترة عن الرقص ونشاطاتها بسبب المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية بسبب تلقيها حقنة بطريقة خاطئة في ظهرها، وهو ما جعل خضوعها للجراحة أمرًا واقعًا لا مفر منه.