بعد خطأ طبي.. فيفي عبده تعلن تعافيها من آلام "العمود الفقري"

تعافت الفنانة المصرية فيفي عبده، تماما من آلام "العمود الفقري"، وذلك بعد خطأ طبي تسبب في التزامها الفراش لمدة عام كامل، لم يعالج سوى بإجرائها عملية جراحية في منطقة الظهر بعدما تسببت "حقنة خاطئة" في مضاعفات خطرة، ثم الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي.

وأكدت فيفي عبده، تعليقا على صورة نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر"، وهي تقضي عطلتها في الساحل الشمالي، أن هذه أول صورة بعد التعافي التام، ومرور فترة النقاهة موجهة الشكر للفريق الطبي المعالج.

وكانت قد نقلت الفنانة فيفي عبده، إلى المستشفى في 12 أبريل الماضي لإجراء عملية جراحية، حيث طالبت حينها الجمهور بالدعاء لها تزامنا مع انطلاق شهر رمضان الفضيل.

وعبرت فيفي عبده، عن سعادتها بالشفاء، فكتبت: "‏أول صورة لي في الساحل الشمالي يا قلبي أنا بحمد ربنا من مصر أم الدنيا بشكل الدكاتره اللي كان معاك مشوار مرضي بس ربنا طبعا قبل أي حد".

أول صورة لي في الساحل الشمالي يا قلبي أنا بحمد ربنا من مصر أم الدنيا بشكل الدكاتره اللي كان معاك مشوار مرضي بس ربنا طبعا قبل أي حد pic.twitter.com/l5IRvw0Xc8 — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 31, 2021

ودونت فيفي عبده، منشورا عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، ذكرت فيه أسماء الفريق الطبي المعالج لها، مثمنة مجهوداتهم معها سواء في الجراحة أو التخدير لإجراء العملية، ثم جلسات العلاج الطبيعي.

وقالت فيفي عبده: "بشكر ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله على اللي بقيت فيه، وبشكر فريق الدكاترة والتخدير اللي عملولي العملية، وشكر كبير لدكتور العلاج الطبيعي.. الحمد لله يا رب وربنا يشفي كل مريض".

وكانت الفنانة فيفي عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية، إثر تلقيها "حقنة خاطئة" من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

