الأسلوب الرومانسي من عروض صيف 2023 مع أبرز التصميمات.. من فيكتوريا بيكهام إلى إرديم

كانت موضة ربيع وصيف عام 2023 مميزة بعودة موضة الأزياء الرومانتيكية أو الأسلوب الرومانسي للملابس. فلم تخلو عروض أزياء هذا الموسم من الملابس الرقيقة الناعمة التي تزينت بها إطلالات العارضات في عدة عروض من نانسي دوجيكا وصولا الى فكتوريا بيكهام، واعتمد المصممون هذا الأسلوب لإطلالات راقية وناجحة ومناسبة للكثير من النشاطات المختلفة في الصيف. إ

أجمل إطلالات الأسلوب الرومانسي لتستوحي منها إطلالتك الصيفية هذا الموسم:

من عرض فكتوريا بيكهام في لندن

بين الأقمشة المنسدلة والشفافة والكشاكش الصغير والكبير منها تأرجحت العارضات مرتديات تصاميم فيكتوريا بيكهام التي ابتعدت للمرة الأولى عن الاسلوب العملي البحت في الملابس واتحهت الى خيارات من الأسلوب الرومانسي أو الرومانتيكي لإطلالات صيفية وحالمة، إضافة الى الشراريب أو الأهداب التي زينت حقائب كلاتش كبيرة الحجم ذات الأسلوب الدراماتيكي التي أضافت الكثير من الأنوثة الى التصاميم. أما ألوان المجموعة فتميزت بالهدوء والرقة فكانت الألوان تتمايل بين الدرجات الهادئة للألوان والقوية لتأثير جميل ومبدع على القصات التي تميزت بنعومتها وأقمشتها الخفيفة.

من العلامة إرديم تصاميم من حديقة الزهور

متمسكا بشغفه القادم من العصور الوسطى والقرن الثامن عشر ترجم المصمم ارديم موراليوغلو هذه الحقبة بطريقته العصرية. فاستلهم المصمم من هذه الحقبة اكثر التصاميم رقة وجمالا بقوة الزهور التي تمثل الأسلوب الرومانتيكي أو الروماناسي بأبهى صوره، فجاءت الفساتين المصنوعة من الجاكار الفخم مزينة بتطريزات بتلات وسيقان الورود الناعمة و مزينة بشرائط وأحزمة راقية لتنحت جمال جسد المرأة وتعبر عن حرفية الدار وعشقهم لفن التطريز.

بيك أند بريدج تختار التسعينيات

بالدونتيل والشيفون الأثيري اختارت بيك أند بريدج تصاميم التسعينيات الجريئة والصاخبة وحولتها إلى فساتين رومانسية حالمة لإطلالة صيفية فخمة وراقية ومعبرة عن أنوثتك الكامنة. اخترنا لك فستان "رين" الأيقوني من العلامة الذي صنع بقماش أخف وأنعم مما سبق ونسق مع حذاء بكعب منخفض لإطلالة تشبه إطلالات الاميرات الخياليات. وطقم باللون الأزرق السوريليان الفاتح لطلة صيفية أنيقة ومبهرة.