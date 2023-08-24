فيلم "Blue Beetle" يتفوق على "Barbie" في شباك التذاكر - التفاصيل

تناقلت الأنباء فيلم " باربي" الذي أثار ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية على شباك التذاكر تراجع الى المركز الثاني بعد عرض فيلم "بلو بيتل" "Blue Beetle" الذي احتل المركز الأول في العاصمة الأمريكية، في حين أن الصدمة كانت أن الفارق في شباك التذاكر وصلت قيمته إلى 25.4 مليون دولار في أميركا الشمالية.

فيلم Blue Beetle يتفوق على فيلم باربي Barbie

ذكرت منصة "كوم سكور" "Comscore" بأن الفيلم الجديد "Blue Beetle" حقق مبيعات بلغت 18.5$ مليون دولار في أمريكا و 43.4$ مليون دولار بـ64 سوقًا على نطاق واسعٍ حول العالم.

وبالرجوع إلى تقييم الفيلم الجديد فإن المشرف العام "سوتو" أشار الى أنه حظيّ بشهرة عظيمة حول العالم كونه يحمل مزايا باهرة كنوع من الافلام المواكبة للعصر الحديث.

ووفقا لـ جيمس جان الممثل الشهير وأحد رؤساء شركة الانتاج العالمية "DCU" فقد صرح بأن الشركة الراعية لـ "Blue Beetle" تأمل أن تعزز الضجة الكبيرة تجاهه تفاعلاً ملحوظاً في شباك التذاكر حتى يتمكن من استرداد ميزانيته التي تزيد عن 100$ مليون دولار، وذلك لوجود بعض التباسات محيطة به التي قد تؤثر على فعالية التقييم كونه جزءا من الشركة المنتجة "DCEU" وأيضا من "DCU" حيث أن شخصية "Blue Beetle" "الخنفساء الزرقاء" هي أول شخصية بثتها "DCU".

وأما بالنسبة الى فيلم "باربي" "Barbie" فقد استمرت إيراداته نحو الازدياد إلى أن وصلت 21.5$ مليون دولار بنهاية الأسبوع الخامس من تاريخ إصداره في أميركا الشمالية، في حين قُدرت أرباحه حول العالم بما يقارب 26$ مليون دولار، وبالرغم من هذا التغير الملحوظ فقد انخفض الإقبال عليه محليًا بنسبة 36% بالمئة على مدار الأسبوع، وذلك بسبب أن الناس ما زالوا يتابعون الفيلم المنافس له "Greta" ومع ذلك حقق "باربي" أرباحًا بما يقارب 1.26$ مليار دولار.

واحتل فيلم "أوبنهايمر" المركز الثالث بنهاية الأسبوع الخامس من إصداره بمبلغ يناهز 10$ مليون دولار محليا و 32$ مليون دولار دوليا، وقد وصلت أرباحه حتى الأن 717.84$ مليون دولار على الصعيد العالمي، في حين أن الفيلم المشهور " سلاحف النينجا" تصدر إلى المركز الرابع حيث قدرت أرباحه بنحو 8.43$ مليون دولار منذ إصداره وتجاوزت الى ما يفوق ال118.43$ مليون دولار حول العالم، وفي نهاية المطاف اختتم فيلم "بالكلاب المتكلمة" المراكز الخمس الأولى حيث وصلت أرباحه نحو 8.7$ مليون دولار من تاريخ انتاجه.

