ميريام فارس

أطلت الفنانة ميريام فارس من خلال برنامج "كاربول كاريوكي" مع هشام الهويش على قناة دبي، ويعد هذا الظهور الأول لها بعد مرورها بفترة طويلة من المرض خلال العام الماضي، والذي لم تكشف عن تفاصيله حتى هذه اللحظة، مما دفع الجمهور للتكهن حول طبيعة المرض الذي أصابها وأبعدها عن الساحة الفنية.

ووجهت ميريام فارس رسالة إلى الصحافة بسبب عدم تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالتها الصحية، وأشارت إلى كثرة الشائعات التي انتشرت حول مرضها وقالت: " في عتب كتير على الصحافه هالأيام.. يعني مش معقول الصحافة تنقل كلام الناس العاديين.. إحنا اللي بدنا ناخد من الصحافه مش الصحافة اللي بدها تاخد منا.. الصحافة كلها بتنقل أي خبر دون تحري الدقه كله بينقل من بعضه كوبي بيست ماعندهم وقت حتى يعيدوا صياغة الجملة".

أما عن سبب رفضها ظهور زوجها على السوشيال ميديا، فبررت ذلك قائلة: "في فرق إني مخبية جوزي وبين نحنا ما بنحب ننشر حياتنا.. بس إحنا بنطلع وبنروح وبنسافر.. يمكن نص الوسط الفني بيعرف زوجي وبيعرف ابني.. بس مش ناشرين حياتنا على السوشيال ميديا".

يشار إلى أن ميريام فارس أعلنت العام الماضي عن إصابتها بمرض يمنعها من إحياء الحفلات والغناء لفترات طويلة، مما جعل الجمهور يدخل في حالة من القلق حول طبيعة المرض الذي تعرضت له، خاصة وأنها لم تكشف الكثير عنه، ولكنها عادت مؤخرًا وطرحت فيديو كليب "قومي" وأحيت حفل رأس السنة في دبي 2019.