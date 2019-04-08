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بالفيديو: في أول ظهور إعلامي لها بعد المرض..ميريام فارس توجه رسالة للصحافة: "تحروا الدقة"!

بالفيديو: في أول ظهور إعلامي لها بعد المرض..ميريام فارس توجه رسالة للصحافة: "تحروا الدقة"!
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