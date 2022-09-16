في إطلالتها الأخيرة: داليا البحيري بوزن زائد و زي جريء

أثارت الفنانة داليا البحيري جدلا على السوشيال ميديا بعد ان نشرت مجموعه من الصور لها عبر حسابها الرسمي (انستغرام)، ظهرت فيها بإطلالة جريئة و وزن زائد وهو ما انتقده بعض المتابعين.

وظهرت الفنانة بإطلالة مثيرة مرتدية كاش باللون الأسود بقماش الدانتيل، مفتوح من منطقة الصدر والساق، ونسقت مع الإطلالة حذاء صيفي بنفس اللون.

يشار إلى أن آخر أعمال داليا البحيري كانت مسرحية (أبو العربي) مع الفنان هاني رمزي، و التي خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وشارك في بطولتها أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، تأليف محسن رزق وأشعارعادل سلامة، وإخراج تامر كرم.