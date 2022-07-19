هكذا احتفلت داليا البحيري بعيد ميلاد وحيدتها

احتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلاد ابنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

ونشرت داليا البحيري صورة لها بصحبه ابنتها، وعلقت علي الصورة كاتبة: (إنها تضيء عالمي، جوهر وجودي، أحبك كيكي).

وكانت الفنانة داليا البحيري قد تزوجت مرتين مرة من رجل مصري أنجبت ابنتها (خديجة) إلا أنها توفيت في الشهر الثامن من عمرها والمرة الثانية من فريد المرشدي حفيد الممثل الراحل فريد شوقي، واستمر الزواج خمس سنوات منذ 2008 وحتى 2013، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة قسمت قبل طلاقهما. وفي عام 2016 تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال حسن سامي.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة كان مسلسلها الشهير يوميات (زوجة مفروسة أوي)، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار الأجزاء الماضية.

مسلسل (يوميات زوجة مفروسة أوي )بطولة داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروى عبد المنعم، ايمان السيد، شيماء سيف، حسن عبد الفتاح، شريف باهر، نور إيهاب، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل من تأليف أماني ضرغام وإخراج أحمد نور.