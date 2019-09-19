في الذكرى الأولى لرحيل جميل راتب .. نال العالمية بأفلامه الفرنسية وهكذا تحدث عن الموت!

رحل وترك وراءه عدة أعمال فنية ستظل في وجدان المشاهد العربي عامًة والمصري خاصة وحمل رصيدًا كبيرًا لجمهوره الذي لا يزال يستمتع به حتى الآن، إنه الفنان المصري الكبير جميل راتب الذي رحل في التاسع عشر من سبتمبر 2018 بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي من خلال أعماله الفنية في المسرح والسينما والدراما المصرية.

وبمناسبة حلول الذكرى الأولى لرحيل جميل راتب، ترصد "البوابة" أبرز المحطات في حياته الفنية والخاصة.

مولده ونشأته

ولد الفنان جميل راتب عام 1926 في القاهرة، من أبوين مصريين ومن عائلتين ثريتين بعد إنهائه المرحلة الثانوية ودرس الحقوق في القاهرة لعام واحد ثم انتقل إلى باريس ليكمل دراسته.

مسيرته الفنية

قدم جميل راتب خلال مسيرته الفنية 67 فيلمًا سينمائيًا ولعب الكثير من أدوار الشر بسبب ملامح وجهه البارزة والحادة، ولم تقتصر أعماله على السينما المصرية فقط، بل شارك في عشرات الأفلام الأجنبية وخاصة الفرنسية، ونال جوائز عديدة على أدواره.

ومن الأعمال التي شارك فيها: "ليلة القدر وأنا الشرق ولورنس العرب والكدّاب وسنة أولى حب ومسافر بلا طريق وعروس البحر وخلف أسوار الجامعة وضيف على العشاء والعرافة حكاية وراء كل باب وحب في الزنزانة وكيدهن عظيم وأحضان الخوف وحرامي وعسل الحب المر ونوارة والوحش وحالة تلبس وراجل بسبع أرواح وعمر المختار"، وغيرها.

ولم تخلُ الدراما المصرية من مشاركته في أعمال تلفزيونية منها: "أحلام الفتى الطائر و زينب والعرش، والكعبة المشرفة والجلاد والحب، ورحلة المليون وغداً تتفتح الزهور والسرايا و سنبل بعد المليون والراية البيضا وكلام رجالة ويوميات وانيس وثمن الخوف ووجه القمر وفارس بلا جواد وحد السكين ومسألة مبدأ ووهج الصيف وطعم الأيام وهمس الجذور وعايش في الغيبوبة"، وغيرها.

وقدم إلى جانب أعماله السينمائية والدراما، عدة مسرحيات منها: "عائلة وانيس واليهودي التائه وزيارة السيدة العجوز والأستاذ وشهرزاد"، وغيرها.

زواجه

تزوج جميل راتب من ممثلة فرنسية اعتزلت لاحقًا أثناء تواجده في باريس، وانفصلا مع الحفاظ على علاقة صداقة بينهما.

جوائزه

-تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005.

-تكريمه من نقابة المهن التمثيلية عن جميع أعماله عام 2015.

-في عام 2016، حصل على تكريم من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 33.

-في عام 2017 كُرِّم في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى الدورة السابعة له.

-كان آخر تكريم له عام الرحيل 2018 من منظمة الأمم المتحدة للفنون خلال احتفالها بعيد الأب.

شائعات لاحقت جميل راتب

خرجت عدة شائعات التصقت باسم الفنان المصري جميل راتب، الأولى كانت في حياته وتخص جنسيته وديانته حيث اعتقد البعض بأن جنسيته فرنسية وديانته مسيحية وتم توضيح المعلومة من مدير أعماله وأكد أنه مصري ومسلم الديانة.

والشائعة الثانية انتشرت بعد رحيله وزعم البعض أنها وصيته وهي تبرعه بثروته التي تقدر بـ18 مليون جنيه لصالح الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان وهو ما نفاه مدير أعماله هاني التهامي.

حسن حسني أبكاه

كشف الناقد المصري طارق الشناوي أن الفنان الراحل جميل راتب بكى أثناء رؤيته لمشهد استحمام الفنان حسن حسني، في مسلسل "رحيم" برفقة ابنه في المسلسل الفنان ياسر جلال، مضيفًا أنه عندما رأى المشهد رأى نفسه فيه فبكى وأكد أن الفنان حسن حسني أبدع في أدائه.

حكاية "البهظ بيه"

تعتبر شخصية "البهظ بيه" إحدى أشهر الشخصيات التي قام بها الفنان الراحل جميل راتب، في فيلم "الكيف"، وفي البداية رفض الدور لأنه رآه غير ملائم لشخصيته، وبعيد عن طباعه كما أن مفردات "البهظ" كانت مبهمة بالنسبة للفنان الراحل، بحسب حديثه في لقاء تليفزيوني.

وحاول جميل راتب فهم سبب اختيار المخرج والمؤلف له لتأدية دور "البهظ" بالرغم من بعد الشخصية في الحقيقه عن طباعه: "كلامه حتى بيقول ألفاظ أنا مش فاهمها"، فسألهم: "اخترتوني ليه وفي نجوم كتير ممكن يعملوا الدور؟".



وأجاب صناع العمل الفنان الراحل على تساؤله، بأنهم يريدون ممثل يكون بمثابة مفاجأة للجمهور، بحيث لا يتوقعون وجوده في تلك الشخصية، لأنه لم يلعبها من قبل، وهو ما حدث بالفعل، وحققت شخصية "البهظ" نجاحا كبير.

هكذا وصفه محمد صبحي

وصف الفنان محمد صبحي، الفنان الراحل جميل راتب، قائلًا إنه معلم كبير، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية أن جميل راتب كان بمثابة الأب له، مضيفا أنه اكتسب منه الكثير في مجال الفن، ومازال يثير على نفس النهج حتى الآن.



حقيقة صناعة فيلم عن حياته

كشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن عمل فيلم درامي يرصد حياته حيث نفى تلك الشائعات، مؤكدًا أن الراحل أوصى فقط بتنفيذ عمل سينمائى قام بتأليفه قبل وفاته، على أن يكون الإنتاج مشترك بين كل من مصر وفرنسا.

وتابع "التهامي"، أن المرشح لبطولة العمل الفنان محمود قابيل وهو ما جعل البعض يعتقد أنه سيجسد شخصية جميل راتب، ومن المتوقع في حال تنفيذ العمل أن يقوم بإخراجه المخرج هاني أسامة.

كيف يتعامل مع معجبيه؟

كشف السيناريست، كرم النجار، أن الفنان الراحل جميل راتب، كان صديقا راقيا، وله طعم خاص به وشخصيته بسيطة.

وتابع السيناريست كرم النجار، في لقاء تلفزيوني قائلًا: "كان لا يحب اقتحام حياة الأخرين ولا يفرض نفسه على أي تجمع، ولم يصدق أنه نجم طوال مسيرته الفنية".

وأكمل: "المعجبون كانوا يرغبون في الحصول على توقيع منه عندما كان يسير في الشارع، فكان يقول لي هي الناس دي بتعمل كده ليه أنا مش نور الشريف".

حديثه عن الموت

تحدث جميل راتب، كثيرًا عن الموت وتحديدًا في أعوامه الأخيرة وكان دائمًا يؤكد أنه لا يخشاه وقال في أحد الحوارات التليفزيونية: "الموت بالنسبة لي هيبقى راحة، راحة من مشكلات مختلفة، زي المرض وتقدم العمر، ومشكلات الحياة، مش خايف من الموت، لكن خايف من عذاب المرض".



وصيته التي كشفها مدير أعماله

أوصى الفنان الراحل مدير أعماله وهو على فراش الموت بأن يُقام له عزاءً بعد وفاته، يحضره من يُحبه من الفنانين وكبار النجوم، بالإضافة إلى تجميع كل صوره والجوائز التي حصل عليها طوال حياته بمعرض خاص، حتى يظل اسمه عالقاً بذهن الجمهور.

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