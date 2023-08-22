قبلة من الفم تجمع عبدالرحمن العقل والفنان نادر الحساوي تثير الجدل حولهما .. قبل 24 عامًا

تداول رواد السوشال ميديا مقطع فيديو لمشهد ضمن أحداث المسلسل الكويتي الموذي الذي كان قد عرض في عام 1999أي قبل ما يقارب الـ 24 عامًا.

مشهد قديم من مسلسل كويتي يثير الجدل حول الترويج للمثلية

أثار المقطع جدلًا واسعًا حول الترويج للمثلية في الدراما الكويتية قبل سنوات، وظهر في مقطع الفيديو الفنان عبدالرحمن العقل والفنان نادر الحساوي خلال تبادلهما قبلة حميمية من الفم.

وظهر النجمان وهما يتبادلان الأحضان وفي النهاية قامها بتقبيل بعضهما من ناحية الفم، وعلق ناشر الفيديو عليه قائلًا: "ن أشهر المشاهد المثلية في الدراما الكويتية الخليجية قبل أن تتسلل عقدة الألوان وتغذية الكراهية والتمييز ضد المثليين، ورفض عرض أي فيلم في السينما بناء على مشاهد مثلية!".

من أشهر المشاهد المثلية في الدراما الكويتية الخليجية 🏳️‍🌈



قبل أن تتسلل عقدة الألوان وتغذية الكراهية والتمييز ضد المثليين، ورفض عرض أي فيلم في السينما بناء على مشاهد مثلية! pic.twitter.com/192LN5QlON — طارق بن عزيز (@t_alaziz) August 21, 2023

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو حيث أبدى عدد كبير استغرابهم من عرض المشهد قبل سنوات دون أي مشاكل او هحوم لنجمي العمل.

فيما أكد القسم الأكبر أن المشهد حينها كان عاديًا لا سيما أن المثلية الجنسية لم تكن منتشرة كما يحدث في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن المشهد يبدو طريفًا وكوميديًا.

والجدير بالذكر أن مسلسل الموذي يدور حول أب بخيل وطماع يحمل اسم بومتيح، هدفه في الحياة الوصول إلى المال بأي طريقة ممكنه، يؤثر على أسرته بشكل سلبي إلى جانب العديد من المشاكل الاجتماعية.

وشارك في بطولة العمل غانم الصالح، عبدالرحمن العقل، محمد جابر، بدرية أحمد، محمد المنيع، لطيفة المجرن، أحمد السلمان.