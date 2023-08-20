أنباء عن تعريب المسلسل التركي "فضيلة وبناتها".. وهذه النجمة في دور البطولة

أطلقت قتاة ام بي سي حملة كبيرة لتعريب المسلسلات التركية حيث حرصت في الفترة الأخيرة على تقديم العديد من المسلسلات ضمن هذه الحملة.

وفي الساعات الماضية انتشرت العديد من الأنباء عبر صفحات معنية بأخبار المشاهير حول التوجه إلى تعريب المسلسل التركي فضيلة وبناتها.

أنباء عن تعريب مسلسل فضيلة وبناتها



أشارت العديد من الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير لا سيما الأعمال التركية أن قناة ام بي سي تدرس تعريب مسلسل فضيلة وبناتها الذي عرض عام 2020 وحقق الكثير من النجاح في تركيا والوطن العربي بعد دبلجته إلى اللهجة السورية.

وكانت النجمة السوريّة "وفاء موصللي" قد قامت بدبلجة الشخصية الرئيسية في المسلسل وهي فضيلة، مما اثار العديد من التساؤلات حول إمكانية قيامها بتجسيد دور فضيلة في المسلسل خاصة بأن معايير الشخصية تتناسب معها صوت وصورة على حد تعبيرهم.



فيما لم يتم الحديث عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالنسخة العربية، في المقابل شكك العديد من رواد السوشال ميديا بصحة الخبر، مؤكدين أنه لم يتم الكشف عن هذا الأمر في أي مصدر موثوق وأن الخبر جرى تداوله على عدد من الصفحات ليس أكثر.

قصة مسلسل فضيلة وبناتها



ويدور مسلسل فضيلة وبناتها في اطار اجتماعي درامي حول أم لابنتين تسعى بكل الطرق على تربيتهما والاهتمام بهما والقيام بدور الأم والأب.

وتعيش فضيلة في حي فقير لكنها تحاول الخلاص من هذا الحي من خلال تزويج بناتها برجال اثرياء واستغلال جمالهما لإغواء الرجال.