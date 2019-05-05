قبل بدء الماراثون... سباق مبكر بين تترات مسلسلات رمضان 2019

بعد النجاح الساحق الذي حققته أغاني المسلسلات الفترة الماضية، بطريقة تجعل الجمهور يرددها ويربطها بالعمل، سيطرت التترات الغنائية على الأعمال الدرامية الرمضانية هذا الموسم، بشكل غير مسبوق.

ويبدو أن هذه طريقة جديدة اتبعها القائمون على العمل للفت نظر الجمهور وتشويقهم للعمل، من خلال الاستعانة بأفضل نجوم الوطن العربي، وطرح أغاني التترات قبل بدء الماراثون الرمضاني المرتقب.

"البوابة" يستعرض في هذه السطور تلك الأعمال الفنية التي انتهجت هذا الأسلوب..

شيرين عبدالوهاب.. "خمسة ونص"

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور بغنائها تتر مسلسل "خمسة ونص" باللهجة اللبنانية للمرة الأولى، وبالفعل طرحته على قنواتها وحققت نجاحا باهرا.

الأغنية تحمل عنوان "يا بتفكر يا بتحس" من كلمات علي المولى، ألحان صلاح كردي وتوزيع جيجي حداد.

نوال الزغبي.. "بروفا"

أما النجمة اللبنانية نوال الزغبي فقامت بغناء شارة مسلسل "بروفا" للنجمة ماغي بوغصن، في ثاني تعاون يجمعهما بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "كراميل" عام 2017.

والأغنية تحت اسم "لما بتحسبا" من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

محمود الليثي.. ولد الغلابة

واختار القائمون على مسلسل "ولد الغلابة" محمود الليثي لغناء شارة المسلسل.

وحملت الأغنية اسم "يا جبل ما يهزك ريح"، كلمات عبدالمنعم طه، ألحان محمد عبدالمنعم.

ناصيف زيتون.. الهيبة والحصاد

وألهب المطرب السوري ناصيف زيتون شارة مسلسل الهيبة والحصاد، وذلك بعد النجاح الساحق لأغنية "مجبور" لذات المسلسل.

وتحمل الشارة الجديدة عنوان "أزمة ثقة" بحيث تتماشى مع أحداث قصّة المسلسل بكلماتها التي هي من تأليف علي المولى، وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّا.

معين شريف.. دقيقة صمت

ويغني الفنان اللبناني معين تتر مسلسل "دقيقة صمت"، الأغنية ستحمل عنوان"يا دني"، من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور.

هند البحرينية.. "عذراء"

فيما تغني الفنانة هند البحرينية، شارة المسلسل الكويتي "عذراء"، من كلمات أحمد الشرقاوي، وألحان ضاري المسيليم.

مسلسل "عذراء"، من بطولة نخبة من النجوم بينهم خليجيون منهم: شجون الهاجري، هيفاء حسين، فهد البناي، لولوة الملا، إلهام علي، عبد الله الطليحي، مرام البلوشي، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد القفاص.

ناجي الأسطا.. موجة الغضب

وغنى الفنان اللبناني ناجي الأسطا، شارة المسلسل اللبناني "موجة غضب"، وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان جوزيف مراد وتوزيع رينيه مراد.

مسلسل "موجة غضب" عمل اجتماعي، يتناول موضوع الخير والشر والصراع بينهما، بحبكة درامية لا تخلو من الإثارة والتشويق، وهو من إنتاج إيلي معلوف وإخراج منير معاصري، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما اللبنانية.

حسين الديك.. أيام الدراسة

كما غنى الفنان السوري حسين الديك، شارة مسلسل "أيام الدراسة"، من كلمات إيفان نصوح وألحان سليم سلامة وهو التعامل الثاني بينهما، توزيع فادي جيجي.

ومسلسل "أيام الدراسة" يناقش المشاكل التي تواجه الشباب في مرحلة المراهقة، من خلال تركيز الضوء على مدرسة مشتركة تجمع مجموعة من طلاب في مرحلة الثانوية العامة، ويتطرق إلى جوانب في حياتهم الشخصية، وتأثير ذلك على مسيرتهم الدراسية وأحلامهم المستقبلية.

سارة فرح.. عندما تشيخ الذئاب

وتشارك النجمة السورية سارة فرح، أيضًا بغناء شارة المسلسل السوري "عندما تشيخ الذئاب".

والمسلسل عن رواية الفلسطيني الأردني جمال ناجي، سيناريو وحوار الكاتب السوري حازم سليمان، ومن إخراج عامر فهد.