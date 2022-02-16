قبل ناديا الزعبي.. مشهورات تعرضن للابتزاز بصور وفيديوهات فاضحة

تصدر اسم الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب فيديو جريء لها ظهرت فيه بشكل خادش للحياء برفقة أصدقائها أثناء في أحد المناطق الحيوية في العاصمة الأردنية عمان؛ وهو أمر نفته تمامًا.

وخرجت ناديا الزعبي عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" بفيديو تؤكد من خلالها أن الفيديو المنسوب لها غير صحيح وبدافع التشويه والابتزاز.

وهنا نعرض قائمة بالنجمات اللواتي تعرضن للابتزاز والتشويه وتسريب مقاطع مخلَّة بالأخلاق:

الممثلة السورية دانا جبر



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بفضيحة دانا جبر حينما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جنسية ادعي أنها لها، وذلك استكمالًا لحملة التشويه التي تتعرض لها من قبل جهة مجهولة تتعمد تدميرها والانتقام منها.







الفنانة المغربية مريم حسين

انتشرت صور فاضحة لمريم حسين عن طريق "هاكر" كان هدفه ابتزازها، وأشارت في ذلك الوقت أن لا علاقة لها بهذه الصور على الإطلاق وأكَّدت أنهم مفبركات.





المغنية اللبنانية هيفاء وهبي



تعرَّضت الفنانة اللبنانية التي تمثل رمز الأناقة والإثارة في الوطن العربي للابتزاز ووقعت ضحية الشائعات والتسريبات حينما عرض موقع فرنسي صوراً من فيلم إباحي ادعي أنها بطلته، حينها أنكرت هي الادعاءات واتهم المغنية رولا سعد بتلفيقه.

وهذا ليس الموقف الوحيد الذي تعرضت له النجمة، فقد انتشر لها صورًا وهي عارية التقطت من خلال كاميرات المراقبة المثبتة في محل لبيع الملابس الداخلية.

المغنية اللبنانية نانسي عجرم



الجميع يذكر الفيديو الذي سُرِّب للفنانة اللبنانية من داخل أحد صالونات التجميل التي كانت تخضع فيها لجلسات إزال الشعر من أماكن حساسة؛ حينها أعربت نانسي عن غضبها وصرَّحت أن الفيديو مُلفق ومستخدم فيه التكنولوجيا الحديثة.

الفنانة اللبنانية مروى



سُرب مقطع فيديو للفنانة من فيلمها "أحاسيس" تظهر فيه عارية تمامًا، إلَّا أن نقابة الموسيقيين عملوا على تبرأتها بعدما ادعت أن الفيديو "مفبرك".

الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز



انتشرت صور لدنيا عزيز وهي عارية تمامًا أثناء استحمامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر لم تنف صحته، خيث أشارت أن الصور مأخوذة من مشهد ضمن أحداث فيلم "صياد اليمام" الذي قامت ببطولته إلى جانب الفنان أشرف عبدالباقي.

الراقصة الشرقية المصرية دينا



سُرِّب شريط إباحي جنسي للراقصة الشرقية مع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح والذي كان سبب فضح زواجهما العرفي.





المغنية والمذيعة اللبنانية رزان المغربي



ظهرت رزان النغربي في فيديو وهو تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء وإباحية أثناء حديثها عن صديقها "ناجي" وكيف تعرفت عليه خلال جلسة مع الأصدقاء.





عارضة الأزياء اللبنانية نيكول بلان



سرَّب حبيب عارضة الأزياء اللبنانية نيكول بلان شريطا لها وهي تمارس الجنس معه، وانتشر الفيديو بشكل واضع عبر الانترنت، لينتهي الأمر بابتعادها عن الأضواء وسجن حبيبها.

ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٠٨، روزاريتا طويل



انتشرت صور عارية لروزاريتا على الانترنت، وكان ذلك تهديدًا لها بسحب لقبها بسبب إخلالها بالشروط، لكنها أوضحت أن هذه الصور التقطت لها قبل الفوز بلقبها.



