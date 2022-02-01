هيفاء وهبي تكشف عن رأيها بحمو بيكا و توجه له هذه الرسالة

تحدثت الفنانة هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية إلى مغني المهرجانات حمو بيكا، خلال لقائه ببرنامج (مصر جديدة)، الذي تقدمه المذيعة إنجي أنور، على قناة ETC.

و اختارت هيفاء أن تدعم حمو، وقالت في المداخلة: (يا حمو الناس بتحبك، ولما بتركز بشغلك والأغاني الحلوة ده اللي الناس عايزاه منك، متركزش في الهجوم)، ليرد عليها (ما انا مش عارف اشتغل بتهاجم بس).

وتابعت هيفاء : (الناس بتحب الحاجات الحلوة ومنك انت بالتحديد، الناس بتنسى الهجوم مع الوقت ولما يشوفوا انك بتعمل حاجات حلوة)، مؤكدة ان الاختلاف مطلوب وحلو وأن حمو يقدم شيئا مختلفا. ووجهت نصيحة لحمو أن يرد على الهجوم بعمله لا بالكلام.

وعن رأيها في قرارات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قالت: (كلنا بنحترم القوانين أكيد فيه غلطة حصلت ممكن نرجعلها ونحاول نصلح، أنا بحترم الفنان هاني شاكر كتير وخد قرارات بالإجماع بسبب حاجات حصلت لما تتصلح صورتها أمام النقابة وأمام الناس أكيد مش هيمنع أغنية حلوة بكلام جميل ولحن حلو، هو يريد إصلاح واقع حدث به بعض الفوضى، ممكن يكون فيه أشخاص ظُلموا في زحمة القرارات).

حمو بيك