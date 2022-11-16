قرط و راقصة يضعان عمرو دياب في مأزق مع جمهوره

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفل زفاف خاص في تركيا بمظهر أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا و تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو دياب بشعر اشقر وهو يرتدي حلقا أو قرطا في أذنه، الأمر الذي أغضب عدداً كبيراً الجمهور الذي جاءت معظم تعليقاتهم مهاجمة له.

و ما زاد الطين بلة، ظهوره أيضا في فيديو من ذات الحفلة وهو يرقص مع فتاة ارتدت فستانا جريئا جدا أثناء إحياء الحفل.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخراً أحدث أغنياته بعنوان (من 6 ل 9) وذلك عبر تطبيق (أنغامي) للموسيقى.