عمرو دياب يتوسط لعودة ياسمين صبري وأبوهشيمة.. وصورة جديدة تجمعهما

ما تزال علاقة الفنانة المصرية ياسمين صبري وطليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مثار جدل دائم، لاسيما بعد انتشار العديد من الصور التي يتضح من خلالها أن علاقتهما عادت إلى سابق عهدها.

ياسمين صبري وأبو هشيمة للواجهة مجددًا

ومؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت لياسمين صبري رفقة أبو هشيمة في أحد المطاعم الواقعة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وبدت صبري مشغولة في الحديث مع طليقها بينما قابلها بابتسامة لطيفة.

وتواجد مع الثنائي سيدة قيل أنها منتصف الأربعينات، ترتدي حجابًا وعباءة، لكنها لم تكن من طاقم عمل المطعم.

ويُشار إلى أن خروج ياسمين وأبو هشيمة مع بعضهما من أجل وضع الرتوش الأخيرة لإعلان قرار عودتهما رسميًا، فمن المحتمل أن يصدر الثنائي بيانًا موحدًا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد ظهور الثنائي معًا من جديد على صحة الأخبار المنتشرة حول محاولة بعض الأصدقاء المشتركين التواسط لعودتهما من جديد، من بينهم الهضبة عمرو دياب، الذي وجَّه دعوة لهما لحضور حفل تدشين مشروعه الخاص في الساحل الشمالي.

عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشمية

والجدير بالإشارة إلى شائعة عودة الثنائي لبعضهما انطلقت بعدما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشابه الأماكن المتواجدين بها.

وربط البعض بين أحدث ظهور لياسمين صبري عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وآخر ظهور لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم 5 أغسطس/آب الجاري، حيث ظهرت الفنانة في الصورة وخلفها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى أن ياسمين ظهرت أمامها سكينتين، وظهرت أمام أبو هشيمة شوكتين، مما زاد التكهن حول علاقتهما وإن كانت الحياة الزوجية بينهما قد عادت من جديد، أم أن تواجدهما في نفس المكان كان مجرد صدفة.



ياسمين صبري وأبو هشمية في حفل عمرو دياب

وسابقًا، زعمت بعض المصادر الصحفية أن الثنائي تواجدا برفقة بعضهما البعض في الحفل الغنائي الذي أقامه النجم عمرو دياب في إحدى القرى السياحية في مصر، لكن الغريب في الموضوع، أنه لم يلتقط للثنائي صورًا برفقة بعضهما البعض، لاسيما أن المكان كان يعج بالصحفيين.

وأبدى مصدر مقرب من الثنائي في تصريح له ببرنامج "ET بالعربي" انزعاجه من الأخبار المتداولة، مؤكدًا أنها عارية عن الصحة ولا شيء من هذا القبيل، إذ لافت إلى أن الثنائي توقفا عن التواصل ولقاء بعضهما البعض بعد الطلاق.

وتساءل كيف لم تتمكن الصحافة من رصدهما معًا، لاسيما أنهما تواجدا في حفل غنائي يضم عشرات الصحفيين.