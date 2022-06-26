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كارمن سليمان تحتفل بميلاد زوجها.. "ربنا مايحرمنيش من حنيتك"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 26 حزيران / يونيو 2022 - 12:04
كارمن سليمان
كارمن سليمان

احتفلت الفنانة المصرية، كارمن سليمان ، بعيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد يوم أمس السبت الموافق 25 يونيو، برفقة أصدقائهما.

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كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها

 

وشاركت كارمن سليمان متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مجموعة صورة تجمعها بزوجها من حفل عيد الميلاد البسيط، حيث فاجأته بقالب حلوة وضع عليه مجسم على شكل غيتار، وكتبت: "كل سنة وانت طيب وبخير ومبسوط ومحقق كل اللي نفسك فيه وكل سنة وانت معانا يا حبيبي ربنا مايحرمنيش منك ومن حنيتك يا جميل.. أحبك ساسا".


كارمن سليمان

واختارت كارمن لهذه المناسبة ارتداء جمبسوت أسود بسيط، واعتمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، في حين طبَّقت أحمر شفاه باللون الأحمر القرمزي، منح إطلالتها البسيطة لمسة من الجرأة والإثارة.

بينما اختار مصطفى جاد ارتداء قميص كاروهات باللونين الأسود والأبيض، نسَّقه مع بنطال رفيع أسود اللون.

وأشاد رواد مواقع التواصل بجمال الثنائي، ودعوا لهما بالسعادة والحب، فكتبت إحداهن: "ربنا يخليكوا لبعض يارب و يكتبلوكوا الخير بجد شكلكوا حلو اوي ما شاء الله".

وأضاف آخر: "ربنا يخليكم لبعض وميحرمكوش من بعض ابدا يارب ❤️❤️ ومحقق كل اللي بتتمنيه يارب".

كارمن سليمان

 

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أغنية كارمن سليمان باللهجة السعودية

 

وقبل عدة أشهر، طرّحت كارمن أحدث أغانيها "خيرة" باللهجة السعودية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عبداللطيف آل شيخ، وألحان عبدالقادر الأحمد، وتوزيع ميكس وماستر محمد عصمت، وتسجيل صوت ماهر صلاح.

 

كلمات دالة:كارمن سليماننجومفنمصطفى جادعيد ميلاد

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