كارول سماحة تحظى بجائزة الـ(موريكس دور) لأفضل مطربة لبنانية

حصلت المطربة كارول سماحة على جائزة أفضل مطربة لبنانية لعام 2019 ونجمة المهرجانات والاستعراضات في مهرجان (موريكس دور)، الذي أقيم فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وحضر العديد من نجوم الفن الحفل الذي يقام بشكل سنوي، ويكرم فيه عدد من نجوم الفن والغناء، عن أعمالهم التي تميزوا بها خلال عام 2019، ومن بين الحضور عدد من النجوم المصرية منهم تامر حسني، أنغام بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، نيللي كريم، وأمير كرارة، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم العرب.