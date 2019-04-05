بعد أغنيتها (أنا المطلقة): كارول سماحة تحسم أمر طلاقها من زوجها

كارول سماحة و زوجها

أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أنها سعيد بزواجها في مصر، ولا يوجد مشاكل إطلاقا مع زوجها.

وقالت كارول، تعليقا على ما تردد حول طلاقها بعد طرحها أغنية (أنا المطلقة): (سعيدة بزواجي الحمد الله.. لست مطلقة)، حسب موقع اليوم السابع

وكانت كارول سماحة، صرحت بأن كليب (أنا المطلقة) يعبر عن واقع حقيقي مرير نعيشه في العالم العربي، موضحة أن هناك نظرة دونية للمرأة المطلقة بالعالم العربي.

وأوضحت أنها أرادت إيصال الصرخة بطريقة غير تقليدية، لأنها لا تعتبرها قصيدة أو أغنية، لافتة إلى أن هناك اختلافا فى النظرة للمرأة المطلقة من مجتمع لآخر.