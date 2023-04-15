كرم بورسين و "بروفيسور" لاكاسا دي بابل في عمل مشترك.. إليك التفاصيل

باتت عودة النجم التركي الشهير "كرم بورسين" الى وجمهوره من خلال عمل تلفزيوني قريبة وذلك بعد غياب طويل عن الشاشة إذ كان آخر أعماله مسلسل إنت اطرق بابي الذي جمعه بالفنانة هاندا ارتشيل.

تفاصيل مسلسل النجم التركي كرم بورسين الجديد

تاتي عودة الفنان التركي من خلال عمل مختلف، حيث انه من المقرر أن يشارك في مسلسل إسباني، وارتبط اسم الفنان التركي باسم النجم الاسباني "ألفارو مورتي"، وهو النجم الاسباني الذي جسّد شخصية "البروفيسور" في المسلسل الشهير "لاكاسا دي بابل" الذي يعتبر من الاعمال التي حققت الكثير من النجاح والشهرة.

ومن المقرر أن ينضم بورسين الى النجم الاسباني ألفارو مورتي بالاضافة الى النجمة "إلسا باتاكي"، وبحسب الأخبار المتداولة حتى هذه اللحظة ان العمل الدرامي الجديد سيحمل اسم "The Art Leader".

فيما من المقرر أن يتولى إخراج المسلسل كولدو سيرا وهو الذي قدم أيضًا المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابل" وأضافت الأنباء المتداولة عن المسلسل إنه من المفترض أن يتكون من 5 حلقات.

وأشار البيان الصادر عن شركة الانتاج بأنه تم الانتهاء من وضع أساسيات السيناريو للحلقات الخمسة التي سيبدأ تصويرهم قريبًا بالاضافة الى بقية التفاصيل حول موعد العرض وكافة الترتيبات الأخرى.

جماهيرية كرم بورسين في إسبانيا

يشار بأن النجم التركي "كرم بورسين" يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في اسبانيا وذلك بعد بسبب شهرته من خلال مسلسل انت اطرق بابي الذي انتشر في عدد من الدول حول العالم.