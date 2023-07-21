كريم فهمي و زوجته في لحظات رومانسية من على شاطىء البحر

البوابة-شارك النجم كريم فهمي جمهوره مجموعة من الصور له بصحبة زوجته دانية البنوي من الساحل الشمالي.و ظهر كريم فهمي وهو يقف مع زوجته على شاطيء البحر بملابس السباحة، وهو يحتضها يمنتهى الرومانسية، وعلق عليها قائلا: (فقط العب).

يشار الى أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي، كان مسلسل (أزمة منتصف العمر )و الذي طُرح مؤخرًا على منصة (شاهد) الإلكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا أمام الفنانة ريهام عبد الغفور،عمر السعيد، رشدي الشامي، رنا رئيس، هند عبد الحليم وركين سعد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية لكريم فهمي و كريم العدل، و إخراج كريم العدل.