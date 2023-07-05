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ما حقيقة مهاجمة كريم فهمي مروجي شائعات خلافه مع هنا الزاهد؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 11:18
كريم فهمي وزوجنه
كريم فهمي وزوجنه

علَّق الفنان المصري كريم فهمي لأول مرةعلى شائعات خلافه هو وزوجته دانية مع الفنانة هنا الزاهد، بعد ألغت الأخيرة متابعة حساباتهما الشخصية.

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كريم فهمي في أول تعليق له عن أزمته مع هنا الزاهد


 وجرى تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" زعم أنه يعود لكريم فهمي، جاء فيه: "إحنا رجعنا من برا مصر في العيد لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام على مراتي كذب وافتري، طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل وحتى علاقتنا الأسرية كلها السابقة كلها احترام من جميع الأطراف."

كريم فهمي

وأضاف مهاجمًا كل من يحاول إقحامه هو وعائلته بأمور لا صحة لها: " مجانين شراء الفولورز دخلونا فيها الله حسبي ونعم الوكيل، أنا آسف إني برد أرجو محدش له دعوة بینا وخلينا في حالنا زي ما إحنا طول عمرنا ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بیها ونبقي كبش فدا مع احترامي للجميع بس كفاية عبث".

وتابع في الختام: "أنا مكنتش ناوي أرد عشان عيب بس كفاية كده، أتمني تكون الرسالة وصلت".

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وعند البحث والتقصي اتضح أن المنشور لا يعود لكريم فهمي، بل لحساب آخر يحمل اسم "Fahmi Fahmy"، وإلَّا الآن لم يرد الفنان على صحة خلافه مع الزاهد.
 

كلمات دالة:كريم فهمي

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