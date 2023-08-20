أحداث عديدة شهدتها الحلقات الماضية من مسلسل كريستال المقتبس عن الدراما التركية "حرب الورود" ويعرض على قناة ام بي سي ومنصة شاهد من الأحد إلى الخميس، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم سوريا ولبنان.

خطط عليا تنجح بإنهاء علاقة فاي وجواد

في الحلقات السابقة التي عرضت خلال الأسبوع الماضي، تمكنت الفنانة باميلا الكيك وتجسد شخصية عليا من استفزاز الجمهور بعد أن قدمت أداءً مميزًا في الشر والمكائد لابعاد حبيبها السابق الدكتور جواد فياض "محمود نصر" عن فاي "الفنانة ستيفاني عطالله".

شهدت نهاية الحلقة 33 حدثًا مهمًا في علاقة جواد وفاي بعد أن تحدثا سويًا وقررا حل الخلاف بينهما، حيث أخبرت الأخيرة حبيبها الدكتور جواد انها غاضبة منه بسبب عدم رده على رسالتها ورؤيتها له وهو يقبل الست عليا في غرفتها.

وعلى الفور أوضح جواد لـ فاي أن الرسالة لم تصله ولم يشاهدها، كما شرح لها حقيقة القبلة بينه وبين عليا وأن الاخيرة هي من أقدمت على هذا التصرف.

وبعد أن تحدثا بهدوء وقررا استئناف علاقتهما تبادلا قبلة حميمية لتنتهي الحلقة برؤية والد فاي لهما، أما الحلقة 34 فشهدت العديد من الأحداث الصادمة من بينها طرد والد فاي لها من المنزل بسبب علاقتها مع الدكتور جواد.

بالإضافة إلى قيام عليا بالعديد من المكائد بمساعدة ورد "لين غرة" من أجل إبعاد جواد وفاي، حيث توهم عليا الدكتور بأن كل ما تفعله فاي بهدف أن تصبح مثلها وأنها تحاول تقليدها بكل شيء سواء في حياتها العملية أو الشخصية.

ولتقنعه بهذا الأمر تتواصل مع صديق قديم وتجمعه مع فاي في الشركة أمام جواد، ثم تقوم بجعل فاي وزياد يلتقيان على العشاء ليشاهدهما جواد ويبدأ يفكر بجدية بكلام عليا.

كما تتمكن عليا من التأثير على شقيقها باسل بعد ان تطلب من ربة المنزل رحاب إخباره بأن فاي على علاقة مع الدكتور جواد.

ومع تطور الأحداث وتفاعل الجمهور معها، تساء العديد منهم عن عدد الحلقات المتبقية من العمل ونهاية علاقة جواد وفاي.

كم عدد حلقات مسلسل كريستال؟

صرح الفنان محمود نصر في وقت سابق أن عدد حلقات المسلسل هو 90 حلقة على غرار الأعمال التركية المعربة، وأن العمل استغرق تصويره 9 أشهر في تركيا.