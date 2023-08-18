هكذا تصرف نجم مسلسل "الحفرة" بعد نشر حبيبته صورة شبه عارية

نشرت النجمة التركيّة الشهيرة "ليلى تانلار" صورة مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت بها بإطلالة شبه عارية.

بوراك دكاك نجم مسلسل الحفرة في موقف محرج بسبب صورة حبيبته



ظهرت ليلى تانلار حبيبة النجم التركي وبطل مسلسل الحفرة "بوراك دكاك" مرتدية البكيني المثير المكون من قطعتين باللون الاسود، حيث التقطت الصورة بينما كانت تعطي ظهرها للكاميرا.



واختارت ليلى الظهور بوضعية مثيرة للغاية وهو الأمر الذي يبدو أنه أثار غيرة حبيبها، الذي سارع بالطلب منها حذف الصورة على الفور.

وقال بوراك في تعليقه على الصورة المثيرة التي نشرتها حبيبته: "أنت جميلة جداً يا حبيبتي، احذفيها"، وبعد ساعات قليلة قامت ليلى بالفعل بحذف الصورة احترامًا لرغبته.

وتفاعل الجمهور مع علاقة الثنائي، حيث أشاد عدد كبير بتصرف ليلى واحترامها لرغبة حبيبها وحذفها الصورة بعد طلبه بالرغم من أنها حرية شخصية وعادية.

ولم يخلو الأمر من بعض الانتقادات التي طالت بوراك واعتبرته يتصرف بطريقة ذكورية، فيما رأى آخرون أن المشكلة ليس بطلبه منها حذف الصورة، بل أنه طلبها على العلن وامام الجمهور وكان الأجدر أن يتواصل معها بشكل خاص.

وبوراك هو فنان تركي من مواليد شهر يونيو عام 1998 وشارك في عدد من الاعمال الناجحة أبرزها مسلسل الحفرة الذي يعتبر واحد من أنجح الأعمال التركية في السنوات الأخيرة.