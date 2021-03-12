كندة حنا تستعد لعرض فيلم (أنت جريح) و تروج له

روجت الفنانة السورية كندة حنا، لفيلمها السينمائي الجديد (أنت جريح) المقرر طرحه قريبا بالسينمات.

ونشرت كندة صورة للبوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، وعلقت: (فيلم أنت جريح قريبا في صالات السينما السورية، إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون)، حسب موقع مصراوي.

فيلم (أنت جريح) بطولة كندة حنا، علي صطوف، خالد شباط، بلال مارتيني، نادين خوري، ومن تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج ناجي طعمي. و تدور قصة الفيلم حول معنى كلمة (الحياة) وما تحمله من قيمٍ مختلفة ومتنوعة، وما تحتاجه من قوّة، وما تمنحه من مشاعر مختلفة تتراوح بين الحبّ وأشياء أخرى، لتكون فكرة الفيلم حول المعركة القائمة مع الذات أولا منطلقة من خلالها إلى كل ما يحيط بالإنسان.

أما آخر أعمال النجمة السورية السينمائية فهي فيلمي (دمشق-حلب) و( الاعتراف) للمخرج باسل الخطيب، ودرامياً شاركت في مسلسل (ممالك النار) تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج بيتر ويبر .