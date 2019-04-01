كندة حنا تستغني عن سترتها وتستعرض الوشم الجديد على ظهرها! (صور)

كندة حنا

أثارت الفنانة السورية كندة حنا موجة من التعليقات على صورتها التي قامت بمشاركتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستعرضت من خلالها وشمها الجديد على ظهرها، لتحصد الصورة أكثر من 100 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة.

وظهرت النجمة السورية في الصورة من خلال جلسة تصويرها الأخيرة في أحد المرافئ الساحلية، واختارت أن تطل بملابس كاجوال مؤلفة من كنزة صيفية وسترة جينز باللون الأزرق الفاتح قامت بنزعها حتى يكون الوشم واضحًا وتقوم باستعراضه أمام الجمهور.

View this post on Instagram A post shared by Kinda Hanna كِندة حنا (@kindahannaofficial) on Mar 31, 2019 at 6:52am PDT

على الصعيد الفني، شاركت كندة حنا في السباق الرمضاني الماضي عام 2018 من خلال مسلسل "هارون الرشيد" مع النجم قصي خولي، وقامت بأداء دور العبّاسة، ومن المقرر أن تشارك في موسم رمضان 2019 بنفس نوعية العمل "تاريخي" في مسلسل بعنوان "ممالك النار" مع كوكبة من النجوم في الوطن العربي.