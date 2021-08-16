كندة علوش تسترجع لحظة رومانسية مع زوجها و توجه له هذه الرسالة

استعادت النجمة السورية كندة علوش، ذكريات صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وصحبتها بتعليق رومانسي عبرت فيه عن مدى حبها لزوجها، ونشرت كندة علوش الصورة على حسابها بموقع (انستجرام)، وعلقت قائلة: (هي الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون اي شي صعب).

وتشارك الفنانة كندة علوش فى مسلسل (لستات بتعرف تقتل)، ويناقش المسلسل العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية فى المجتمع المصرى وتدور أحداثه حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التي انتشرت فى الفترة الأخيرة وأصبحت حديث السوشيال ميديا حاليا، وتتوالى الأحداث فى إطار درامي، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم وتم التعاقد مع الفنان أحمد وفيق وإنجي المقدم وجار التعاقد مع باقي فريق العمل ومقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة على الطريق الصحراوي، ومقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت آخر أعمال كندة علوش فى مسلسل (إلا أنا)، في حكاية (ضي القمر) من إخراج أحمد حسن وشارك في بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافي وعدد آخرمن الفنانين الشباب.

وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.