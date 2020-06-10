كنزي عمرو دياب تثير ضجة بسبب إطلالتها الجريئة والجمهور: "الهضبة فين؟"

تعرضت كنزي عمرو دياب لحملة شرسة يوم أمس من التعليقات والانتقادات، وذلك بسبب إطلالتها الجريئة التي شاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وتساءل الجمهور والمتابعين الذين علقوا على صور كنزي عمرو دياب قائلين: "هو الهضبة فين؟"، وكتب آخر: "متلم ولادك يا عم"، وذلك في إشارة منهم إلى أن عمرو دياب نجم كبير ومعروف عالميًا ومن وجهة نظرهم أن أولاده عليهم احترام تاريخه الفني ومسيرته وعدم نشر ما هو جريء ومثير للجدل على السوشال ميديا.

وظهرت كنزي دياب مرتدية تي شيرت مكشوف من جهة البطن، وبنطال مخطط بالأصفر مع الأسود، وأكملت الإطلالة بشيرت واسع باللون الأسود.

والجدير بالذكر، أن كنزي ليست الوحيدة من أبناء عمرو دياب التي تخطف الأضواء في كل مرة تظهر فيها على مواقع التواصل، حيث أن شقيقتها جنى دياب هي الأخرى دائمًا ما تثير الجدل بشكل كبير حولها بسبب جرأتها في إطلالاتها ومنشوراتها التي تشاركها مع الجمهور.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: