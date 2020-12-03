كيد السلفات يضرب مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهدوا إطلالة زوجات الأخوان فهمي!

ما زال مهرجان القاهرة يتصدر الحديث منذ مساء أمس بعد إطلالات مختلفة للمشاهير عبر السجادة الحمراء.

وتواجد كل من الممثل المصري أحمد فهمي وشقيقه كريم على السجادة الحمراء إلى جانب زوجاتهما الممثلة المصرية "هنا الزاهد" و"دانيا البناوي".

والملفت كان أن السلفات قد ارتديتا فساتين متشابهة نوعاً ما على السجادة الحمراء، إذ اختارت هنا فستان طويل بفتحة من منطقة الخصر ومنطقة القدم، أما دانيا فقد أطلت بفستان بكتف واحد وفتحة من الخصر وكذلك فتحة من منطقة القدم. الأمر لم يتوقف هنا، بل حتى كريم وأحمد ارتديا نفس البدلة على السجادة الحمراء.

من جهة أخرى كان أحمد قد تصدر الحديث منذ عدة أيام بعد احتدام الخلاف بينه وبين اللاعب المصري وقائد فريق الزمالك شيكابالا بسبب التعصب الرياضي. إذ تم تداول فيديو ساخر من قائد فريق الزمالك من قبل جمهور فريق الأهلي الذي يشجعه فهمي، وشارك فهمي منشور يعتذر فيه من تصرف مشجعي نادي الأهلي إلا أنه سحبه لاحقاً بعد أن شارك شيكابالا صورة ساخرة من مشجعين الاهلي كنوع من الرد.

​

للمزيد من قسم الترفيه:

ريموشكا تضرب مهرجان القاهرة بفستان أكثر من جريء.. وهذه ليست المرة الأولى!

حلا شيحة تعلن ارتباطها رسميًا بالداعية معز مسعود.. رسائل حب وغزل!

مي العيدان ترفع دعوى قضائية ضد ريان جيلر.. شاهدوا السبب!