كيفانش تاتلتينوغ يرد على أخبار انفصاله عن زوجته.. وهذا ما سيدفعه لعلاج كلبه!

عادت شائعة انفصال الفنان التركي كيفانش تاتلتينوغ عن زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر للتداول مؤخرًا ومن جديد مع زيادة أن خيانة تالتينوغ لزوجته هي سبب الانفصال.

وبالرغم من سفر ديزر إلى جانب زوجها من أجل علاج كلبه مارس المُصاب بورم خبيث في الدماغ، إلا أن الشائعة انتشرت في قوة باليومين الماضيين، مما دفع تالتيتوغ للخروج بتوضيح ينفي من خلاله جميع هذه الأخبار، وأكد الفنان التركي ان هذه الشائعات لم تعد تزعجه، إلا انها تضايق زوجته مما يجعله يحزن من أجلها.

ويتواجد الفنان التركي وزوجته حاليًا في أمريكا من أجل علاج كلبهما، وكشفت بعض الصحف التركية أن تالتتيوغ سيدفع ما يُقارب الـ 50 ألف دولار من أجل رحلة العلاج هذه.

أما سبب تداول شائعة انفصال كيفانش تاتليتينوغ عن زوجته بكثرة مؤخرًا تعود لعدم ظهور ديزر إلا جانب زوجها كثيرًا في الآونة الأخيرة وهو ما برره كيفانش أن زوجته باتت مؤخرًا تفضل البقاء في المنزل وعدم الظهور بشكل كبير، كما توقع البعض ان تكون تصريحات طليق الفنانة التركية سونغول أودان المخرج المسرحي كانبرك اوجوسو حول والذي قال فيها أن سبب مشاكلهما وطلاقهما هو اكتشافه لخيانة زوجته مع كيفانش، قد تكون أثرت على علاقة تالتيتوغ بزوجته.

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