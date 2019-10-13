  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. إلى عشّاق "أرطغرل"...شاهدوا أول إعلان ترويجي للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان" (فيديو)

إلى عشّاق "أرطغرل"...شاهدوا أول إعلان ترويجي للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان" (فيديو)

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:27
إلى عشّاق "أرطغرل"...شاهدوا أول إعلان ترويجي للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان"
إلى عشّاق "أرطغرل"...شاهدوا أول إعلان ترويجي للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان"

بعد انتهاء " قيامة أرطغرل" المسلسل التركي الذي حصد جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، أصبح الجميع في حالة من الترقب لمتابعة المسلسل التاريخي "قيامة عثمان"، والذي يعد استكمال للعمل السابق ويحكي عن تأسيس الدولة العثمانية وهي آخر الأمبراطوريات الإسلامية.

وبهذا الصدد، نشرت قناة تركية الإعلان الترويجي الأول للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان"، والذي قام فيما بعد منتج وسيناريست المسلسل  محمد بوزداغ بمشاركته عبر حسابه على موقع تويتر وعلق أن العمل سيكون على الشاشات في وقت قريب جدًا.

واستطاع "قيامة أرطغرل" خلال 5 سنوات من عرضه أن يحصد شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، حيث شاهده ما يقارب الـ3 مليارات شخص، وحقق نجاحًا لا مثيل له، ولعب دور البطولة النجم التركي "إنجين ألتان دوزياطان"، بينما سيجسد النجم "بوراك أوزجفيت" دور عثمان في المسلسل القادم "قيامة عثمان".

للمزيد من قسم مشاهير تركيا اقرأ أيضًا:


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...