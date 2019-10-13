إلى عشّاق "أرطغرل"...شاهدوا أول إعلان ترويجي للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان" (فيديو)

بعد انتهاء " قيامة أرطغرل" المسلسل التركي الذي حصد جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، أصبح الجميع في حالة من الترقب لمتابعة المسلسل التاريخي "قيامة عثمان"، والذي يعد استكمال للعمل السابق ويحكي عن تأسيس الدولة العثمانية وهي آخر الأمبراطوريات الإسلامية.

وبهذا الصدد، نشرت قناة تركية الإعلان الترويجي الأول للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان"، والذي قام فيما بعد منتج وسيناريست المسلسل محمد بوزداغ بمشاركته عبر حسابه على موقع تويتر وعلق أن العمل سيكون على الشاشات في وقت قريب جدًا.

O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.



Lâ Galibe İllâllah…



Kuruluş Osman çok yakında ekranlarda… @KurulusDizisi pic.twitter.com/tl3J74RDIl — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) ٩ أكتوبر ٢٠١٩

واستطاع "قيامة أرطغرل" خلال 5 سنوات من عرضه أن يحصد شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، حيث شاهده ما يقارب الـ3 مليارات شخص، وحقق نجاحًا لا مثيل له، ولعب دور البطولة النجم التركي "إنجين ألتان دوزياطان"، بينما سيجسد النجم "بوراك أوزجفيت" دور عثمان في المسلسل القادم "قيامة عثمان".

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