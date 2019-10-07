حرص نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تهنئة العرب عامة والشعب المصري خاصة بذكرى نصر أكتوبر الـ 46، تلك الحرب التي انتصرت فيها القوات المسلحة على عدوها ونجحت في استرداد أراضيها.

واكتست صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالأغاني الوطنية والأعلام المصرية التي أعادها النجوم لتذكير الشعب العربي بالملحمة الوطنية.

ويستعرض "البوابة" في هذه السطور طريقة كل فنان للاحتفال بهذه الذكرى:

أنغام

كانت أنغام من أوائل الفنانين الذين بادروا بالاحتفال بذكرى أكتوبر على طريقتها الخاصة فاختارت النجمة أن تنشر إحدى أغانيها الوطنية وتكتب على صفحتها بإنستغرام: كل سنة ومصر وشعبها وجيشها بخير #انتصارات_٦_اكتوبر بلدي حاميها ربنا ومن بعده جيشها.

لطيفة

ولم تغيب الفنانة التونسية عن تذكير المصريين بالنصر فنشرت أيضا أغنة وطنية للجيش المصري تحت عنوان "مصنع الرجالة".

وكتبت لطيفة على صفحتها بإنستغرام: "مصر ليها تاريخ ورسالة، مصر مصنع الرجالة، مصر جوا الروح متشاله". وأضافت:" كل عام ومصر وأهلها في خير وامن وسلام".

سامو زين

أما المطرب السوري سامو زين فاختار أن ينشر العلم المصري على صفحته بموقع إنستغرام ويهني الشعب بهذا النصر قائلا: "دايما يارب ⁧‫مصر‬⁩ في نصر وعزه وكرامة".

عمرو واكد

بدوره حرص الفنان المصري عمرو واكد على الاحتفال بنصر أكتوبر فقال عبر حسابه بموقع "تويتر" : ‏اليوم نحتفل بنصر رجال من ذهب حارب منهم واستشهد منهم لكي يحرروا ارض الوطن، مضيفا:" عاش رجال اكتوبر ويسقط كل خائن".

اليوم نحتفل بنصر رجال من ذهب حارب منهم واستشهد منهم لكي يحرروا ارض باعوها الخونة.

عاش رجال اكتوبر ويسقط كل خائن. — Amr Waked (@amrwaked) October 6, 2019

حكيم

وفي السياق ذاته عبر المطرب الشعبي المصري حكيم عن سعادته بنصر أكتوبر فكتب على صفحته بانستغرام قائلا: سيظل نصر أكتوبر رمز العزة والشموخ للأمة العربية لأنه يمثل قدرة المصريين علي الانتصار في اي ظرف بفضل وحدتهم علي قلب رجل واحد.

وأضاف حكيم مهنئا المصريين: كل سنة وشعبنا الأصيل بخير وسعادة ، وجيشنا الباسل في انتصارات متواصلة.. عاشت مصر أم الدنيا.

فيفي عبده

أما الفنانة فيفي عبده فنشرت العلم المصري وهو على الجبهة وعلقت على حسابها بإنستغرام قائلة: كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة ويارب دايما يحفظ مصر وأرضها وشعبها العظيم.

ندى بسيوني

وأحيت الفنانة ندى بسيوني ذكرى انتصار حرب أكتوبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام"، ونشرت صورة لنسر بألوان علم مصر، معلقة "حرب أكتوبر فخر لمصر وأعظم انتصار ‏وحنفضل طول عمرنا رافعين راسنا بالانتصار".

وكذلك هنأت الفنانة رانيا يوسف شعب مصر بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقالت يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "كل عام والشعب المصري بخير وفي نصر دائما، حمى الله مصر جيشا وشعبا".

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