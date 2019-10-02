كريم عبدالعزيز: نادم على رصيدي السينمائي.. ومفاجآت في الجزء الثالث بـ"الفيل الأزرق"

أعرب الفنان المصري كريم عبدالعزيز، عن ندمه بسبب رصيده السينمائي الضعيف الذي لا يتجاوز 20 فيلمًا، مؤكدًا أنه أخطأ في حساباته طوال السنوات الماضية بشأن مشاركته في الأعمال الفنية وزيادة رصيده الفني كباقي أبناء جيله.

وقال كريم عبدالعزيز ل"البوابة" إنه يسابق الزمن للانتهاء من 4 أعمال سينمائية ليخوض بها المنافسة على شباك التذاكر في دور العرض السينمائية العام القادم 2020، لافتا إلى أنه لن يتراجع عن تحقيق رقم قياسي في المنافسة السينمائية خلال السنوات المقبلة حتى يرفع رصيده السينمائي.

وعن تأثير ذلك على المحتوى المعروض، أكد "عبدالعزيز" أن أعماله الفنية سيحرص فيها على اختيار الكتابة الجيدة التي عرفه الجمهور من خلالها ولن يؤثر ذلك على تحمسه لخوض مزيد من الأعمال السينمائية.

وعن نجاح فيلمه "الفيلم الأزرق2" الذي يتصدر شباك التذاكر، أوضح كريم عبدالعزيز، أن نجاح العمل شجعه على استكمال الجزء الثالث لأنه لا يستطيع البعد عن إرضاء الجمهور والذوق العام، لافتًا إلى أن فريق العمل متكامل وكان بينهم انسجام كبير وحيوي ساهم بنسبة كبيرة في نجاح العمل، لافتًا إلى أن الجزء الجديد سيكون به مفآجات وظهور وجوه جديدة بجانب الأبطال الحاليين.

وأوضح أنه بدأ التحضير فعليا للجزء الثالث من الفيل الأزرق الذي يتصدر شباك التذاكر وسيبدأ التصوير به مطلع العام القادم ليعرض منتصف العام في دور العرض، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تصوير فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بمشاركة غادة عادل ونيللي كريم، وأيضا يبدأ تصوير فيلمه الثالث "كيرة والجن" أمام أحمد عز الشهر القادم، موضحًا أن فيلمه الرابع "الفارس" يواجه بعض المعوقات الإنتاجية إلا أنه يصر على إزالة تلك العقبات والبدء في تصويره مطلع العام 2020.

ولفت إلى أن الجمهور هو من شجعه على خوض تلك المنافسة والتحدي مع النفس لاستكمال مسيرته الفنية بما ترضيه وترضي جمهوره، مطالبًا الجميع بمساندته ودعمه خلال الفترة المقبلة.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: