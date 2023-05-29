لانا ديل راي توقف حفلتها بشكل مفاجىء.. والسبب صادم

أحيت النجمة العالمية "لانا ديل ري" حفلاً غنائياً ضخماً في البرازيل حيث قامت بأداء العديد من الأغنيات القديمة والمشهورة على مدار السنوات الماضية للجمهور في المسرح.

لانا ديل ري توقف حفلها لسبب صادم



وخلال تواجد لانا ديل ري على خشبة المسرح وتقديمها لأغنياتها لجمهورها الكبير والضخم قامت بإيقاف الحفل بشكل مفاجىء وصادم امام الجمهور.



واكتشف الجمهور لاحقًا ان النجمة العالمية أوقفت غنائها بسبب جهاز التدخين الفيب، حيث استمرت بالبحث عنه لدقائق، ولم تعر هتاف الجمهور أي اهتمام.

وسارع الجمهور للتعليق على الحادثة، وقال عدد منهم إن تصرف ديل ري غير احترافي، وأنها بهذه الطريقة اهانت وقللت من قيمة الجمهور، ومنحت جهاز التدخين أهمية على حسابهم.

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نبذة عن لانا ديل ري



ويشار بأن لانا ديل ري واسمها الحقيقي هو اليزابيث غرانت من مواليد 1985 وهي مغنية امريكية وكاتبة أغاني، ولاقت اغانيها نجاحًا كبيرًل وحققت مشاهد عالية.

سجلت أول ألبوم غنائي لها في عام 2005 وحمل اسم "Sirens"، وفي عام 2007 وقعت عقد مع شركة بوينت بقيمة 10 الاف دولار أمريكي، وبدات لاحقًا العمل مع المنتج ديفيد، حيث أصدرت الأسطوانة "Kill Kill" في أكتوبر 2008

حققت الفنانة العالمية شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا بعد نشرها فيديو كليب أغنية فيديو غيمس وأغنية بلو جينز على موقع يوتيوب واللتين حققتا نسبة مشاهدة عالية جدًا