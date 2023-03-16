نجم هوليوودي يغادر المستشفى لاستلام جائزة الأوسكار 2023 ويعود لإجراء عملية جراحية

أقيم حفل الاوسكار لعام 2023 في مدينة هوليوود وسط حضور كبير لنجوم ومشاهير عالم الفن من اجل هذا الحدث الكبير الذي يعتبر الأبرز والأقوى.

وعادة ما يتصدر الحفل مواضيع السوشال ميديا والمواقع الإخبارية لفترة طويلة بعد انتهائه، بسبب الأحداث التي ترافقه وتنتشر تباعًا بعد الحفل، وتتصدر حديث الجمهور.

نجم هوليوودي يغادر المستشفى من إجل استلام جائزة الأوسكار 2023

وخلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 تفاجأ الجمهور بحضور مشرف المؤثرات البصرية الأمريكي "ايريك سايندون" الى حفل توزيع جوائز الاوسكار لقضاء وقت الاحتفال واستلام الجائزة التي حصل عليها.

وفي تفاصيل القصة فإن اريك ذهب الى المستشفى قبل بدء حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 وذلك بسبب شعوره بآلام شديدة في منطقة البطن.

وعندما وصل اريك الى المستشفى خضع الى بعض الفحوصات لمعرفة سبب الألم الشديد الذي يعاني منه، ولكن وبسبب تأخّر نتيجة الفحوصات قرر الذهاب من أجل حضور حفل الأوسكار ثم العودة مرة أخرى للمستشفى.

وبالفعل تناول اريك العديد من مسكنات الألم وحضر حفل الأوسكار من أجل استلام جائزة أفضل مؤثرات بصرية عن فيلم Avatar.



وغادر اريك بعد ذلك خشبة المسرح وغرفة الصحافة بسرعة كبيرة وعاد الى المستشفى حيث تم تشخيصه من قبل الأطباء بتمزّق الأمعاء الدقيقة ونُقل على الفور الى غرفة العمليات مباشرة لخضوعه لعملية جراحية في نفس الليلة التي استلم بها جائزته.