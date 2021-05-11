لجين عمران توصف بالمتناقضة بعد انتقادها فتاة منقبة.. والمتابعون "لا تمثل النساء السعوديات الشريفات"

تعرَّضت الإعلامية السعودية لجين عمران لموجة من الانتقادات والغضب سابقًا حينما أعربت عن اشمئزازها لفتاة من الخليج العربي ترتدي اللباس الشرعي وتؤدي حركات راقصة على أنغام أغنية أجنبية وسط الحضور.

انتشر مقطع فيديو مثير للجدل لفتاة من دولة لخليج ترتدي الزي الشرعي والنقاب ترقص بطريقة خادشة للحياة وسط جمهور من الشباب، وانتقدت لجين عمران سلوكها المشين بتغريدة، جاء فيها: "للأسف في ناس فاهمين الإنفتاح والتطور بشكل يثير للإشمئزاز" .



وعقب تغريدتها هذه، تلقت هجومًا لاذعًا من رواد السوشال ميديا وقاموا بنشر فيديوهات لها وهي ترقص من مناسبات مختلفة، وأطلقوا هاشتاق "#اخرسي_يالجين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبعد مرور فترة طويلة على تغريدتها، عادت عمران من جديد لتؤكد اشمئزازها من سلوك الفتاة خلال حلولها ضيفة في برنامج "المغرد" الذي يقدمه الإعلامي عامر بن حساس.



سأل عامر بن حساس الإعلامية إذا ما ترى أن تغريدتها تعتبر نقد قاسٍ ونوعًا من فرض الوصاية عليها، لتجيب أنها لم تقصد الرقص بشكل خاص ولم تكن تحاول فرض وصايتها عليها وخاصة وأنها لا تعرفها، لكنها تنتقد مظهرها، وقالت: "“انا ما احب احد يجي ينتقدنا يقول واحدة منقبة ولابسة عباية وترقص هل تتوقع ان هذا شيء طبيعي او فعلا مثير للاشمئزاز".

لجين عمران توصف بالمتناقضة



وبعد اللقاء، وصف الكثيرون لجين عمران بالتناقض ولا تعبر إلَّا عن نفسها، فكتبت إحداهن: "للأسف أنها متناقضة و لا ترا مساوئها. و من رائي أنها تمثل نفسها فقط و لا تمثل النساء السعوديات الشريفات."

وعلَّقت أخرى: "كلامها متناقض لانها تنتقد بنات خرجوا عن العادات و التقاليد و هي تعمل نفس الشيء و اذا احد.انتقدها ماتتقبل و تقول بلوك و تستعمل مصطلحات دون المستوى".



