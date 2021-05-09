أبرزهم لجين عمران.. مشاهير عرب يدعموا الشعب الفلسطيني

تصدر هاشتاج "#انقذوا_حي_الشيخ_جراح" مواقع التواصل الإجتماعي بعد الاعتداءات المتتالية لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في القدس.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتاعي باستخدام هذا الهاشتاج بكثرة مع ازدياد حدة التوتر بين الشباب المرابطين في الأقصى وجيش الاحتلال، وها هم نجوم الفن في العالم العربي ينضمون إلى قائمة المتضامنين مع الشعب الفلسطين.

إليك أبرز النجوم الذين دعموا قضية "حي االشيخ جراح":

محمد عساف

ابن القضية الذي ابدى دعمه للقضية منذ بداية تصدرها الأخبار في الفترة الأخيرة، وكان آخر ما نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة لقبة الصخر وعلم فلسطين وجموع من الفلسطينين. وعلق عليه بالإضافة إلى الهاشتاغ المتداولة بـ "الله الله يا قدس".

معتصم النهار

نشر صور عبر خاصية "الستوري" في انستغرام تبين تضامنه مع "حي الشيخ جراح" وماذا يحدث في الحي، وقد استخدم الهاشتاغ المتداولة بالإضافة إلى #انقذوا_القدس #انقذوا_شعب_فلسطين.

الفنان المصري محمد هنيدي

كتب عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/WsBg6fB0dl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

وأضاف: "في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم".

جيسي عبده

شاركت عبر "ستوري" انستغرام صورة لقبة الصخرة وعلقت عليها: "اللهم استودعتك المسجد الأقصى والقدس وأهل القدس وكل فلسطين". ونشرت صورة بالأحمر كتب عليها "الأحمر لفلسطين".

الإعلامية السعودية لجين عمران

نشرت مجموعة من الفيديوهات لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى دعاء "اللهم إنصر كل مظلوم وإفرجها على كل مكروب" وأرفقته بصورة مرسومة لقبة الصخرة.

الفنانة التونسيى درة

نشرت عبر حسابها على تويتر "التهجير القسري للفسطينين العزّل أصحاب الأرض جريمة. الممارسات القمعية في القدس مدينة السلاّم والمسجد الأقصى . ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب طبقا لكل المواثيق الدولية. ضد الممارسات الصهيونية في القدس."

التهجير القسري للفسطينين العزّل أصحاب الأرض جريمة.

ضد الممارسات القمعية في القدس مدينة السلاّم والمسجد الأقصى .

ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب طبقا لكل المواثيق الدولية.

ضد الممارسات الصهيونية في القدس#انقذوا_الشيج_جراح#فلسطين_تنتفض#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/zRQy48tGKI — Dorra درة (@dorra_zarrouk) May 8, 2021

وجاءت حملة التضامن الواسع بعد الاعتداء المتكرر على الشعب الفلسطيني وحاولة تهجير جديدة لأكثر من 500 فلسطيني للاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح من أجل اقامة مشروع استيطاني جديد. بالإضافة إلى العنف الذي يمارسه الاحتلال على أهلي الحي.