لجين عمران: قلبي يتحكم بعقلي.. وانا غيورة جدًا على الحبيب

حلت الإعلامية السعودية لجين عمران ضيفة على برنامج غوسيبس "في البوكس" والذي تدور فكرته على عدد من الأسئلة التي توضع في الصندوق وهي اسئلة منوعة ومختلفة وعلى الضيف الإجابة عليها بطابع عفوي

لجين عمران ورأيها بالزواج

وعن رأيها بالزواج ونصيحتها للبنات وهل تنصحهن بالزواج خاصة إنها تزوجت في سن مبكرة، قالت الإعلامية السعودية: "انا بواقع تجربتي بقولك لا ما تتزوجي بدري وعيشي حياتك.. اشبعي وسوي اللي بنفسك واسسي حالك وبعدين تزوجي"

وفي احد الأسئلة حول انها كانت تسرق من والدتها الأحذية والمكياج، وهل ورثت ابنتها جيلان هذا الأمر وماذا تاخذ منها، قالت إنها تاخذ من ملابسها وأنها تشعر بالسعادة عندما ترتدي ابنتها منها

لجين عمران والحب في حياتها

اكدت الإعلامية السعودية انها لم تعش قصة حب في مراهقتها بسبب زواجها بسن صغيرة، وكشفت انه وبالرغم من التجارب الكثيرة في حياتها وخبرتها إلى ان قلبها ما زال يتحكم بعقلها، واكدت ان الانسان يحب اكثر من مرة في حياته

وكشفت عمران انها تتحدث مع نفسها عندما تشعر ببعض الضيق أو عندما تريد اتخاذ قرار معين، ووصفت عمران نفسها بـ "ملكة البلوك" وأضافت ان صديقاتها عادة ما ينصحنها بالتوقف عن البلوك حتى لا يقل عدد متابعيها وأكدت ان ما يهمها هو النوعية وليس الكمية، وانها لا تتقبل اي شخص غير محترم في حساباتها

لجين عمران توجه رسالة لشخص مجهول

ووجهت الإعلامية السعودية رسالة لشخص لم ترد ان تذكره وقالت إن الرسالة هي اغنية الفنان السعودي راشد الماجد "انا صاحي لهم" دون الكشف عن اي تفاصيل حول هذه الرسالة

وقالت عمران في فقرة المعلومات السريعة عنها، إنها عندما ترغب بالاسترخاء تفضل سماع الموسيقى واشعال الشموع، وان أكثر كتاب تحبه هو قواعد العشق الأربعون

كما اكدت انها غيورة جدًا على الحبيب، وعن طريقتها في معاقبة اولادها قالت إنها تتبع اسلوب الصمت وعدم الكلام وانها في احد المرات قامت باستخدام "البلوك".

وأردفت ان اكثر ما تحبه في نفسها هي "ضحكتها"، كما كشفت ان شقيقتها الصغرى أسيل كثيرًا ما تقدم لها الهدايا بمناسبة وبدون مناسبة على حد رأيها

