لطيفة التونسية تطلق جديدها من "الحمام".. والجمهور يعبر عن استيائه!

ما تزال الفنانة التونسية "لطيفة" حديث السوشال ميديا منذ لحظة إطلاق أغنيتها الجديدة "في الأحلام" من ألبومها القادم "أقوى وحدة".

بدأ الجدل بعد مشاركة مقطع صغير من الأغنية وجاء فيه: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما تنام..وكمان تليفونك ليه واخدوا معك في الحمام"!

إلا أن الموضوع لم ينته هنا، حيث أطلقت لطيفة يوم أمس فيديو كليب الأغنية الجديدة وظهر فيه شاب يحمل الهاتف وهو يجلس في الحمام بما يتناسب مع مقطع الأغنية مما اعاد الجدل مجدداً، إذ وصف أحدهم طريقة التصوير بـ "المقرفة"، وعلق أحدهم "خلصت الأماكن تنصور بالحمام".

لاء لطيفة صورت كليب واحد فاتح تلفونوا بالحمام 😭😭😭 pic.twitter.com/t51i0gPACC — Oussama Hamadeh (@oussamahamadeh) January 26, 2020

في حين اعتبر البعض أن الفكرة ليست سيئة وتمثل ستايل جديد خصوصاً من ناحية الغناء على الفنانة لطيفة التي اعتادت على الأغاني الثقيلة.

يذكر أن الفنانة كانت قد أطلقت مؤخراً فيديو كليب تحت إسم "أخبروني" من أشعار نزار قباني عبر قناة اليوتيوب الخاصة بشركة روتانا للإنتاج والتوزيع الموسيقي.

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