بعد صمت كاظم الساهر : هكذا علقت منى ممدوح على خبر زواجهما

بعد انتشار خبر زواج الممثلة المصرية منى ممدوح من الفنان كاظم الساهر، إثر ظهورهما معًا في برشلونة خلال إحدى المناسبات، اكتفت منى بنشر الخبر الذي أشار إلى زواجها من الساهر، وكتبت في مساحة التعليقات عبر حسابها على (انستجرام) : (لا تعليق).

كلمة (لا تعليق) من منى أثار الكثير من ردود الفعل بين متابعيها، فمنهم من طلب توضيحًا كاملًا عن القصة، وهي ملتزمة الصمت وتتجاهل كل التعليقات التي ترِدها. إنما كلمتها قطعت الشك باليقين ويمكن اعتبارها نفيًا قاطعًا منها، أنّ الخبر صحيح، حسب موقع مجلة سيدتي.

في مقابل ذلك، لم يصدر عن الساهر أيّ تعليق في هذا الخصوص و في ذات الوقت الذي انتشرت فيه معلومات غير مؤكّدة عن انفصال كاظم الساهر عن خطيبته سارة وإلغاء مشروع الزواج، وكان الساهر قد صرح لبرنامج (ET بالعربي): ( أنّ هذه أشياء خاصة.. نأجلها، ما نحكي في الموضوع هذا)، إلا أنّ الجمهور لاحظ غياب سارة عن حفلات الساهر بعكس فترة ما قبل الخطوبة.