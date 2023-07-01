لطيفة تطل بالعيد ببدلتها الملونة التي ارتدتها قبل 30 عاما!

البوابة-حلت المطربة التونسية لطيفة ضيفة على برنامج (معكم) ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية مني الشاذلي ، وذلك ضمن حلقات موسم عيد الاضحي المبارك .

هذا و فاجأت المطربة الجمهور بإطلالتها، حيث ارتدت بدلتها الملونة الشهيرة من Versace، التي كانت قد ظهرت بها في كليب (بحب في غرامك) الذي عُرض عام 1993.

و لم تكن تلك الأطلالة هي المفاجاة الوحيدة للمطربة التونسية في الحلقة، بل أنها ظهرت بإطلالة ثانية حيث ارتدت فستانا أصفرا كانت قد ظهرت به ضمن أحداث فيلم (سكوت هنصور ) الذي قدمته منذ 22 عاماً ، و تعاونت فيه مع المخرج العالمي يوسف شاهين .

و خلال اللقاء تحدثت لطيفة عن طفولتها في تونس في بيت العائلة، والدور الذي لعبته والدتها في دعم وتوجيه موهبتها الفنية، وكيف كانت رحلة الإنطلاق والصعود من تونس إلى مصر عبر محطات متتالية قابلت خلالها قامات فنية عالية المستوى، كما و غنت لطيفة مجموعة من أجمل وأشهر أغانيها خلال هذا اللقاء، و كشفت العديد من الأسرار، و ردت على بعض الشائعات التي كانت حديث الجمهور خلال السنوات الأخيرة.