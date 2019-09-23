لطيفة: "سأتخذ كل الاجراءات القانونية لمن يغني أو يسجّل أو يعيد توزيع أي أغنيه من أغنياتي"

وجهت الفنانة التونسية لطيفة رسالة شديدة اللهجة لكل من يحاول أن يغني أو يسجل أو يوزع أي أغنية من أغنياتها دون اذن رسمي، وشددت على أنها ستلجأ للقضاء في حال حصول ذلك كما فعلت ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز في خصوص أغاني والدتها.

ونشرت لطيفة هذا التحذير عن طريق حسابها على تويتر وغردت قائلة: " أعتقد أنه بما أنني تعبت في مشواري وأنتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديواتي بمجهودي الفردي، سأتخذ موقف ريما الرحباني (ابنة السيدة فيروز) وأعلن أنني سأتخذ كل الاجراءات القانونية لمن يغني أو يسجّل أو يعيد توزيع أي أغنيه من أغنياتي".

ولكن بعد هذه التغريدة، البعض لم يعجبه أن تضع لطيفة نفسها في خانة فيروز صاحبة الصوت المخملي والأعمال الفنية الغير قابلة للمقارنة، لتضيف فيما بعد وتقول: " ما تستعجلوش انا لا اقصد إلى يدندن في بيته والا في برنامج انا اقصد إلى يعيد توزيع أي اغنيه ويغنيها او يغنيها بشكل رسمي. احنا في عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية".

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة التونسية لطيفة في وقت سابق عن معاناتها مع التجسس من قبل إحدى صديقاتها، والتي رفضت أن تكشف عن اسمها، إلّا أنها أكدت أن هذا الأمر بدأ معها منذ 20 عامًا ولا زالت فيه حتى هذا اليوم.