لقاء الخميسي تدافع عن زوجها: (زمن قلة الأدب انتهى!)

أكدت الفنانة لقاء الخميسي رفضها أي هجوم ضد زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، مشيرة إلى أنها ستقف بالقانون لكل من يتعدى عليه بالألفاظ.

الفنانة لقاء أعلنت عبر صفحتها في موقع (فيسبوك)، رفضها الهجوم على زوجها حارس مرمى نادي وادي دجلة، وكتبت: (محمد عبدالمنصف خط أحمر ، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقف له بالمرصاد، خلاص زمن قلة الادب والتعدي انتهى، بقى عندنا قانون يحمي الجميع من أي تعدي، السجن والغرامة).

وتابعت: (رسالة لمسيء الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق، اتعلموا من أوسا العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد)، حسب موقع مصراوي.

و فنيا، تستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد (إجازة مفتوحة) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور أحداث المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم.

مسلسل (إجازة مفتوحة) وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة ، دنيا ماهر، مراد مكرم ، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.