لقاء الخميسي ترد بعنف على تعليق إحدى متابعاتها و هذه التفاصيل...

هاجمت الفنانة لقاء الخميسي إحدى المتابعات بعد نشر الأخيرة لصورة لبعض صديقاتها السيدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

و علقت السيدة على صورة النساء وكتبت (لو عيل من عيالي فكر يقولي هتجوز واحدة بشعرها أو مطلقة أو مدخنة همسح بيه الأرض كفاية الستات والأمهات اللي بشوفهم يوميًا زي الصورة دي وبتخض على مستقبل بناتهم اللي أكيد هيقلدوهم معرفش ليه بتكرهوا الحجاب كدة ).

بدورها ردت الخميسي على السيدة من خلال خاصية (ستوري) على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (أنستجرام) وعلقت قائلة :(يا أستاذة هالة يومك جميل إن شاء الله، للأسف الشديد أنا سمحت لنفسي أخد البوست بتاع حضرتك من غير استئذان ودة مش صح بس علشان أقول لحضرتك كلمتين ياريت تقريهم كويس)، حسب موقع في البلد.

وتابعت الخميسي قائلة (مش من حق حضرتك تاخدي صور ناس وتحطيها عند حضرتك وتذميهم وتدخلي في اختياراتهم لحياتهم، مش من حقك اصلا تختاري حياة ولادك لانهم ليهم كل الحق في الاختيار، مش من حقك تحكمي على أخلاق الناس وحياتهم لأنك مش واصي ولا ولي فياريت حضرتك تخليكي في نفسك وتطوري من نفسك وتغضي البصر لو مش عاجبك الصور ودعي الخلق للخالق، كل حي ادرى بحياته واختياراته وعليكي احترامه والتزام الصمت، شكرًا ويوم سعيد).

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل (ضد الكسر) مع نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.