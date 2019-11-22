لماذا تغيبت ياسمين صبري عن مهرجان القاهرة السينمائي؟

غابت الفنانة ياسمين صبري، عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أول أمس الأربعاء في دورته الـ 41، بدار الاوبرا المصرية، وذلك بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته بمسلسلها (حكايتي) الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.

وكان سببب غياب ياسمين، هو سفرها إلى جزر المالديف، من ثم حضورها مهرجان Elle في دبي، وقد صرحت من قبّل حبها الشديد للسفر، حيث تتواجد خارج مصر أغلب العام، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل (حكايتي) والذي جسدت به دور البطولة المطلقة، بجانب كل من أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم عمر، وعدد آخر من النجوم.