لمن وجهت أيتن عامر وصف (أشد قبحًا من العاهرة)؟!!

قامت الفنانة المصرية آيتن عامر، باختيار أفضل طريقة للنصيحة، وفق رأيها، للاحتفال بيوم الحب، محذرة المتابعات من خطورة الرجال (متعددي العلاقات النسائية) ووصفتهم بعبارات قاسية جدا.

وأشارت آيتن إلى أن من يبحث عن الثقة في تعدد العلاقات هو شخص (ناقص الرجولة)، وفق موقع دنيا الوطن.

وأضافت: (علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر، ويحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية).

وتابعت: ( فما وجدت رجلًا يثق بذاته ويقدرها إلا وكان مبتعدًا قدر المستطاع عن النساء، فالذكر المتلهف المتاح لجميع النساء أشد قبحًا من العاهرة، هاپي فلانتين).



من جهة أخرى،تعاقدت أيتن عامر على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم يوسف الشريف في مسلسله الجديد (كوفيد 25) تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من 15 حلقة.

وتشارك أيتن عامر أيضا في بطولة مسلسل (كل ما نفترق) بطولة ريهام حجاج وإخراج كريم العدل، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل يضم في بطولته كل من: أحمد فهمي، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف ورشة محمد أمين راضي.