لهذا السبب تغيبت أصالة عن حضور حفل عيد ميلاد توأمها...

فضلت المطربة أصالة عدم الذهاب إلى عيد ميلاد أبنائها علي و ادم طارق العريان ، بسبب تواجد والدهم المخرج طارق العريان ، حسب موقع صدى البلد.

فيما حرصت شام الذهبي ابنتها على التواجد بالرغم من هجومها عليه في الفترة الماضية بعد انفصاله عن والدتها.

بدورها قامت أصالة بمشاركة متابعيها وجمهورها بصورة للاحتفال بعيد الميلاد العاشر لتوأمها علي وآدم.

ونشرت أصالة، صورة تجمع ابنتها شام بنجليها التوأم عبر حسابها على موقع (إنستجرام)، وعلقت: (الأمل والأمان والحب والجمال والسعادة، وكل شعور حلو وطيب بحسه بينكم ومعكم يا نور عيوني يا صحاب العيد يا وش الفرح انتوا.. أدومي وعلوني).

جدير بالذكر أن الفنانةاصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

أما الزيجة الثانية فكانت عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأمها في مايو/أيار 2011، وفي 6 يناير/كانون الثاني 2020 أعلنت عبر حسابها على (إنستجرام ) انفصالها .