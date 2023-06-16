لهذا السبب نشرت غادة عبد الرازق رقم هاتفها على (إنستغرام)

البوابة-شاركت الفنانة غادة عبد الرازق منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، واشارت فيه الى انها فقدت هاتفها و و انه تم اختراقه، معلنة عدم مسؤوليتها عن تبعات الأمر؛ حيث نشرت رقم هاتفها القديم، مشيرة إلى أنها أصبحت لا تمتلكه.

وكتبت الفنانة غادة عبد الرازق محذرة: (تمّ فقد هاتفي واختراقه لفترة من الوقت الآن. إذا كنت قد تلقيت أي شيء من هذا الرقم فتأكد أنه ليس أنا، ولم أعد امتلك هذا الرقم).

يذكر أن غادة عبد الرزاق قدّمت مؤخراً مسلسل (تلت التلاتة)، من تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، وبطولة ماجد المصري، محمد القس، صلاح عبد الله، مصطفى درويش، مي سليم، أحمد مجدي، وليلى زاهر.