ليسا من بلاكبينك تواعد ابن أغنى رجل في العالم.. وفيديو يجمعهما

انتشرت أخبار تفيد أن ليسا من فرقة "بلاكبينك" Blackpink على علاقة عاطفية مع فريدريك أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة TAG Heuer ووريث شركة LVMH، فريدريك أرنو، البالغ من العمر 28 عامًا.

ليسا من بلاكبينك تواعد رجل أعمال ثري

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لليسا تتناول الطعام مع أرنو، البالغ من العمر 28 عامًا، في أحد المطاعم.

ورغم أن الأخبار نفت وجود علاقة بين الثنائي وحصرتها على مفهوم "الصداقة"، إلَّا أن المعجبين هنأوا ليسا على علاقتها العاطفية.

من هو حبيب حبيب ليسا من بلاكبينك ؟

فريدريك أرنو هو الابن الثالث لبرنارد أرنو، مؤسس LVMH، الذي تم تصنيفه كأغنى رجل في العالم في عام 2023.

تخرج أرنو من كلية الفنون التطبيقية المرموقة في فرنسا بتخصص الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر، كما أنه متعدد اللغات ولديه القدرة على التحدث بالفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية.

بدأ عمله في TAG Heuer كرئيس للتقنيات المتصلة، ونجح في صعود السلم ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2020. ولديه رؤية لتطوير TAG Heuer بشكل أكبر للوقوف مع العلامات التجارية الأخرى للساعات الفاخرة.