ليلى علوي: (زي القمر) في رمضان المقبل

تعود النجمة ليلى علوى إلى الدراما التليفزيونية، بمسلسل (زي القمر) حيث تقدم إحدى حكايات المسلسل تحت عنوان (ست الهوانم) ، الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، حيث ستعلن الجهة المنتجة عن فريق العمل واسم المؤلف والمخرج خلال الأيام المقبلة، مع بداية تصوير المسلسل، الذي تدور أحداثه في 5 حلقات فقط، حسب موقع اليوم السابع.

هذا و غابت ليلى علوى عن الدراما لمدة 4 أعوام كاملة، حيث قدمت أخر أعمالها الدرامية مسلسل (هي ودافنشي) عام 2016، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، مي سلم، بيومى فؤاد، ياسر على ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، تميم عبدة، حسام فارس، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف محمد الحناوي، اخراج عبد العزيز حشاد.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي اختيار النجمة ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وذلك لتمتعها بخبرات واسعة في المجال السينمائي، حيث تُقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار (سينما لأجلك)، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 1 إلى 5 أبريل/نيسان 2021. وذلك برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.