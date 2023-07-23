مات ديمون يحرج نجمة شهيرة بحديثة عن رائحة فمها الكريهة

تحدّث النجم الهوليوودي "مات ديمون" عن أعماله خلال مقابلة صحفية أ له كان قد أجراها مؤخرًا بالإضافة الى حديثه عن عدد من النجوم الذين تعامل معهم في بعض المسلسلات والأفلام.

مات ديمون يحرج النجمة العالمية سكارليت جوهانسون



تحدّث النجم العالمي حول مشهد جمعه مع النجمة الهوليوودية "سكارليت جوهانسون" وكان المشهد يحتوي على قبلة رومانسية واصفًا إياه بـ "الجحيم".

وكان الثنائي الهوليوودي قد شاركا في فيلم We Bought a zoo الذي عرض عام 2011، وخلال الفيلم كان هناك مشهدين رومانسية جمعهما سويًا ضما قبلة حميمية.



وصرّح مات حول هذه المشاهد قائلًا: "ما حدث هو أننا كنّا نصوّر قبل الغداء وكانت هناك لقطة صغيرة لطيفة انتهت بقبلة رومانسية، وكان مشهد القبلة جيد حقاً".



وتابع النجم العالمي: "وذهبنا لتناول الغداء واعتقدت أن الأمر قد انتهى وأن سكارليت قد تناولت شطيرة البصل على الغذاء، وبعد الغذاء قمنا بتصوير المزيد من اللقطات".



وأضاف النجم الهوليوودي: " كنت أسخر منها طوال الوقت بشأن انفاسها من البصل، التي لم أشم رائحتها من قبل فهي كانت مثل الورود".



وقال مازحاً: "كم كان مروّعاً تقبيل سكارليت، إنه مثل الجحيم".

وعلى الصعيد الفني يشارك ديمون في فيلم Oppenheimer الذي يعرض في السينمات حاليًا ويتصدر حديث الجمهور محققًا إيرادات عالية جدًا، ويجسد شخصية ليزلي جروفز مدير مشوع مانهاتن.